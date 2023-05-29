ASO Başkanı Ardıç: “Milletimizin iradesi ile tekrar Cumhurbaşkanlığına seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik ediyoruz”

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini değerlendiren Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, “Seçimler geride kaldı. Artık tüm gücümüzle işimize dönelim; üretime, ihracata ve bu ülkeye katkı vermeye devam edelim” dedi.

ASO Başkanı Seyit ardıç, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri hakkında konuştu. Türkiye’nin seçimlerle beraber yeni bir döneme girdiğini ifade eden Ardıç, milletin iradesi ile tekrar Cumhurbaşkanlığına seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ederek, hayırlı olmasını diledi. Ardıç, en büyük sevinçlerinin seçimin demokrasiye yaraşır, barışçıl ve güvenli koşullarda gerçekleştiğini belirterek “Kazanan Demokrasi ve Türkiye olmuştur” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne büyük işler düştüğünü belirten Ardıç, “Bundan sonra Türkiye’yi hedeflerine ulaştıracak reformlara ve özellikle ekonomiye odaklanmamız gerekir. Ekonominin toparlanması için yeni kabineden beklentimiz, istikrarlı, bütüncül ve iktisadi anlayışa uygun bir programın devreye alınmasıdır. Yeni yasama ve yürütme döneminde yatırım ve üretim ortamını iyileştirecek yapısal reformların süratle gerçekleştirilmesini, yüce milletimizin mutluluğunu ve refahını gözeten, uzun vadeli politikaların önceliklendirilmesini bekliyoruz. Toplum refahını arttıracak bir büyüme stratejine odaklanarak, daha nitelikli, istihdam oluşturan ve çağımızın gereklerini karşılayan bir üretim yapısının ülkemizde tesis edilmesi beklentilerimiz arasındadır” ifadelerini kullandı.

İş dünyasına da seslenen Ardıç, “Seçimler geride kaldı, belirsizlik sona erdi. Artık tüm gücümüzle işimize dönelim; üretime, ihracata ve bu ülkeye katkı vermeye devam edelim” diye konuştu.