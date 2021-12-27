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ASKON, iş insanlarına ‘‘İndirim Seferberliği’’ çağrısında bulundu

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın son dönemdeki ekonomik gelişmelerle alakalı değerlendirmelerde bulundu. Aydın, iş insanlarını indirim teşvikine destek olmaya davet etti.

Genel 27.12.2021, 17:23
ASKON, iş insanlarına ‘‘İndirim Seferberliği’’ çağrısında bulundu

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın son dönemdeki ekonomik gelişmelerle alakalı değerlendirmelerde bulundu. Aydın, iş insanlarını indirim teşvikine destek olmaya davet etti.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ekonomik gelişmelerle alakalı değerlendirmelerde bulundu.

Aydın, indirim teşvikine iş insanlarını destek olmaya davet etti. Aydın, Dövizdeki düşüşün ardından perakende ve mağazacılık tarafından fiyatların hala istenilen yere gelmediğini ifade etti.

İş dünyasında ki vatandaşların fiyatları indirmesini arzuladıklarını dile getiren ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın şöyle konuştu: "Özellikle dövizlerdeki ciddi bir artışın altının bir balon gibi boş olduğunu biz ifade etmiştik. Dövizde hızlı bir gerilemenin Cumhurbaşkanı’mızın açıklamış olduğundan sonra yaklaşık 5-6 lira bandında dövizdeki düşüşün hızlı bir şekilde piyasaya yansıdığını özellikle sanayi tarafından yansıdığını gördük. Ancak hala perakende tarafında özellikle vatandaşımızı direkt ilgilendiren mağazacılık tarafında maalesef ki şu an da fiyatların hala tam istenilen yere gelmediğini görmekteyiz. ASKON olarak üç gün önce başlatmış olduğumuz indirim çağrısına tüm üyelerimizi ve iş dünyamızın tamamını davet etmiştik. Bununla alakalı olumlu sonuçlar almaya başladık. Özellikle sanayicilerimiz de Anadolu’da ki üreticilerimizle İstanbul’da ki büyük yöneticilerimizden dönüş aldığını gördük. Ancak perakende özellikle mağazacılık tarafından hala takipçisi olduğumuzu Ticaret Bakanı’mızın da açıklamış olduğu takibe geçiyoruz. İlgili müdürlüğün bizzat takibinde olacağı hususu bununla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı’mızın da aynı şekilde takiplerini sürdüğü biz iş dünyasını temsil eden bir sivil toplum kuruluşu olarak da konunun takipçisi ve bir an önce gerçekleşmesini arzuluyoruz. Burada devletimiz gerekeni yaptı. Dövizle alakalı yeni modelini açıkladı. Vatandaşımız hızlı bir şekilde döviz kuyruğuna girerek dövizlerini satmaya başladılar. Bu yansımanın özellikle şimdi tam da iş dünyasını ilgilendiren kısım da burada bir basiret gösterip fiyatlarını olması gereken tarafa getirmesi hususunda da çağrılarımızı yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde sonucunu almaya başlayacağız İnşallah."

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