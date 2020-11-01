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"Aşkınız ayaklar altında gençler"
İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANI ALPER TABAN GENÇLERİ TATLI BİR DİLLE UYARDI
Genel 01.11.2020, 16:20
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde geçtiğimiz ay bisiklet yolunu hizmete açan ve ilçede 106 kilometre bisiklet yolu inşa etmeyi planlayan Belediye Başkanı Alper Taban sosyal medyadan ilginç bir paylaşım yaptı.
Yeni açılan bisiklet yoluna yazılan aşk mesajına olan tepkisini kibar bir şekilde dile getiren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Büşra-Erdi" yazısını paylaşıp "Aşkınız ayaklar altında gençler" ikazında bulundu.
Çevre konusunda gösterdiği hassasiyeti bilinen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, geçtiğimiz günlerde de çevreyi kirletenleri sosyal medyada ilginç mesajlarla uyarmıştı.
Başkan Taban’ın kibar dilli uyarısı kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.
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