Aşkın en ’çikolata’ hali

14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala, tüm sektörlerde olduğu gibi çikolata ve şeker üreticileri de sevginin rengi kırmızının hakim olduğu bu özel gün için hazırlıklarını tamamladı.

Aşkın simgesi ’kırmızı’ ve ’kalplerin’ ön plana çıktığı 14 Şubat’ın vazgeçilmezleri arasında yer alan çikolatalar ve şekerlemeler de vitrinlerdeki yerini aldı.

Edirne’de, 14 Şubat Sevgililer Günü için özel konseptler hazırlayan bir şekerleme firması, kırmızı renginin kullandığı ambalajlı kalp şeklinde özel çikolata ve dekoratif ürünler üreterek, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi müşterilerinin beğenisine sundu.

Aşkın simgesi kırmızı ve kalp çikolataya dönüştü

İşletme çalışanlarından Yaren Gürbüz, 14 Şubat Sevgiler Günü öncesi müşterilerinin talepleri doğrultusunda özel ürünler hazırladıklarını dile getirerek, "Özel olarak hazırladığımız çikolatalarımız. Bunun dışında müşterilerimizin bazı özel istediği kalpli kutularımız var. Aşkın ve sevginin simgesi kırmızı ve kalbi bizde çikolata ile buluşturduk. 14 Şubat’a az kalması nedeniyle yoğunluğumuz başladı. Ancak esas hareketliliği son günü yaşarız diye düşünüyoruz. Çünkü erkekler genelde böyle özel günlerde hediyeleri son güne bırakıyorlar" dedi.

Osmanlı saray tatlıları da Sevgililer Günü’ne hazır

Gürbüz, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel Osmanlı mutfağının eşsiz saray tatlıları arasında yer alan badem ezmesi ve kavala kurabiyesini de özel bir konsepte dönüştürdüklerini dile getirerek, "Sevgililer Günü’ne özel Edirne’nin tarihi lezzetleri badem ezmesi ve bademli kurabiyeyi çikolatayla buluşturduk. Genelde nişanlanacak, evlenecek çiftler daha çok rağbet gösteriyor bu lezzetlere. Çikolata, aşk ve sevgi denince vazgeçilmez oluyor. Dolayısıyla 14 Şubat gibi özel bir günde özel bir hediye olabiliyor. Bunun dışında gül yapraklı ve çeşitli lokum çeşitleri de rağbet görüyor. Pandemi kuralları çerçevesinde müşterilerimize hizmet ediyoruz. Bizler de bütün sevgililerin ve çiftlerin 14 Şubat Sevgililer Günü’nü şimdiden kutluyoruz" diye konuştu.