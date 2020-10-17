ASKİ’den “suyumuzu tasarruflu kullanalım” uyarısı
ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (ASKİ) GENEL MÜDÜRÜ ERDOĞAN ÖZTÜRK, BAŞKENT’E İÇME SUYU SAĞLAYAN BARAJLARIN EKİM AYI İTİBARIYLA TOPLAM SU MİKTARININ 415 MİLYON METREKÜP OLDUĞUNU SÖYLEDİ. BARAJLARIN DOLULUK ORANININ YÜZDE 26,19 OLDUĞUNU AÇIKLAYAN ÖZTÜRK, “YAŞADIĞIMIZ PANDEMİ NEDENİYLE HİJYEN KURALLARINA MUTLAKA DİKKAT EDELİM AMA SUYUMUZU DA TASARRUFLU KULLANALIM” DEDİ.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Başkent’e içme suyu sağlayan barajların Ekim ayı itibarıyla toplam su miktarının 415 milyon metreküp olduğunu söyledi. Barajların doluluk oranının yüzde 26,19 olduğunu açıklayan Öztürk, “Yaşadığımız pandemi nedeniyle hijyen kurallarına mutlaka dikkat edelim ama suyumuzu da tasarruflu kullanalım” dedi.
ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara’yı besleyen barajlardaki su miktarını dijital sensörler ile anlık olarak ölçerek, kurumun resmi internet sayfasında açıklıyor.
ASKİ verilerine göre Ankara’nın çevresinde yer alan kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 7 barajın toplam hacmi 1 milyar 584 milyon 555 bin metreküp. 15 Ekim itibarıyla Çamlıdere, Kurtboğazı, Eğrekkaya, Akyar, Çubuk 2, Kavşakkaya ve Elmadağ Kargalı Barajlarının toplam su miktarını 415 milyon metreküp olarak kaydeden ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkentlileri suyu tasarruflu kullanmaları konusunda uyardı.
“Suyu dikkatli tüketelim”
Türkiye’nin son yılların en kurak aylarının yaşaması nedeniyle barajlar alarm verirken, ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, vatandaşlara, “Suyumuzu tasarruflu kullanalım” çağrısında bulundu.
Su konusunda paniğe gerek olmadığının altını çizen Öztürk, “Barajlarımızda su kaynaklarının doğru kullanımına bağlı olarak geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl 3 milyon metreküp fazladan suyumuz var ancak bu yıl kişi başı su tüketim oranları daha yüksek. Bu nedenle de tasarruf tedbirleri için acil eyleme geçilmesi gerekiyor” dedi.
Ankara’da kişi başı günlük tüketilen su miktarının 250 litrenin üzerine çıktığını ifade eden Öztürk, Ekim ayında barajların doluluk oranının yüzde 26,19 olduğunu ve Başkentlilerden pandemi nedeniyle hijyen kurallarını aksatmadan suyu tasarruflu kullanmalarını istedi.
|İmsak
|05:46
|Güneş
|07:11
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:57
|Akşam
|18:28
|Yatsı
|19:47
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2