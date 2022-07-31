ASKİ’den planlı su kesintisi: 26 yıllık içme suyu vanaları değiştiriliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle’ye içme suyu sağlayan, 26 yıl önce yapılan ve 10 yıldır da çalışmayan şebeke ana boru vanalarının değişim, tamir ve montajlarını gerçekleştirecek.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Başkentlilerin daha sağlıklı, kaliteli ve temiz içme suyuna kavuşması adına Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle’ye içme suyu sağlayan, 26 yıl önce yapılmış ve 10 yıldır da çalışmadığı tespit edilen vanaları değiştiriyor. Bu çerçevede 300 personel ve 73 araçla bölgeye çıkarma gerçekleştirecek olan ASKİ Genel Müdürlüğü, 13 kilometrelik hat boyunca, 13 noktadaki 15 vananın değişim ve montajını gerçekleştirecek. Ayrıca acil ihtiyacı karşılayacak şekilde su tankerleri de hizmete hazır halede bekletilecek. Çalışmaları ivedilikle bitirmek adına hummalı bir çalışma gerçekleştirecek olan ekiplerin montajları sırasında zorunlu olarak Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle’ye bağlı bazı ilçelerde 1 gün süreyle su kesintisi uygulanacak.

26 yıl önce yapılan ve 10 yıldır çalışmayan vanalar

Şebeke hatlarının musluğu görevi gören, sel ve su taşkınlarının önlenmesinde de büyük rol oynayan vanaların değiştirilmesi için 300 personel, 30 iş makinesi, 20 ekip aracı, 15 mobil grup, 8 vidanjör ile 1 Ağustos Pazartesi günü gece yarısı çalışmalara başlayacak ekipler, 24 saatte tüm değişim ve montajları tamamlamayı planlıyor. Ayrıca acil ihtiyacı karşılayacak şekilde su tankerleri de hizmete hazır halede bekletilecek. 26 yıl önce yapılan ve 10 yıldır da çalışmadığı tespit edilen vanaların değişim ve montajları süresince söz konusu ilçelerin bazı mahallelerinde 1 Ağustos Pazartesi günü saat 23.59’dan 2 Ağustos Salı günü saat 23.59’a kadar 1 gün süreyle su kesintisi uygulanacak.

Etimesgut’ta; Etiler, 30 Ağustos, Kazım Karabekir, Süvari, Piyade, Topçu, Elvan, Oğuzlar, Ayyıldız, Atakent, Bahçekapı, Erler, Şeker, Tunahan, Eryaman, Şehit Osman Avcı mahallelerinin tamamı ile Yeşilova Mahallesi Destek Sokağı’nda, Sincan’da; Selçuklu, Mareşal Çakmak, Andiçen, Atatürk, Tandoğan, Malazgirt, Pınarbaşı, Osmanlı, Ertuğrulgazi, Ahi Evran, İstasyon, Akşemsettin, Plevne, Saraycık, Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Fatih, Gazi Osman Paşa, Gökçek, Mevlana, Törekent, Osmaniye, Organize Sanayi Bölgesi, Menderes, Çoğlu, 29 Ekim, Adalet, Mustafa Kemal ve Fevzi Çakmak mahallelerinde ve Yenimahalle’de ise Yeni Batı Mahallesi ile Batı Sitesi Mahallesi’nin bir kısmında vana değişimi nedeniyle 1 gün boyunca su kesintisi yapılacak.