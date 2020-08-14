banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Sağlık Akreditasyonu alan ilk havalimanı o oldu!
Sağlık Akreditasyonu alan ilk havalimanı o oldu!
Bir maganda dehşeti daha! Vali Yerlikaya: Takipçisi olacağız...
Bir maganda dehşeti daha! Vali Yerlikaya: Takipçisi olacağız...
Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonu!
Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonu!
TOGG'dan açıklama geldi; 'Fiyat 2022'den önce...'
TOGG'dan açıklama geldi; 'Fiyat 2022'den önce...'

ASKİ’den endüstriyel atık su ve kaynak sularına sıkı denetim

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ “ATIK SULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ” HÜKÜMLERİ DOĞRULTUSUNDA BAŞKENT’TE FAALİYET GÖSTEREN VE YENİ KURULACAK OLAN ENDÜSTRİYEL TESİSLERİN ATIK SU NUMUNELERİNİ ALARAK KONTROLLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.

Genel 14.08.2020, 12:56
3
ASKİ’den endüstriyel atık su ve kaynak sularına sıkı denetim

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, doğa ve çevreyi korumak için Başkent Ankara’nın çeşitli noktalarında hizmet veren endüstriyel kuruluşların atık su numunelerini alarak sık sık denetliyor. Çevre ve insan sağlığını gözeten çalışmalar kapsamında personeline yönelik eğitimler düzenleyen ASKİ, baraj havzaları ve yüzey suları için de sahada ekiplerle birlikte kaynağında denetim gerçekleştiriyor. Yapılacak analiz çalışmalarıyla kentin kaynak sularının kaynağında korunması ve kirliliğin önlenmesi amaçlanıyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü “Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda Başkent’te faaliyet gösteren ve yeni kurulacak olan endüstriyel tesislerin atık su numunelerini alarak kontrollerini sürdürüyor. Endüstriyel kuruluşların faaliyetleri sonucunda oluşan atık suları sektör tablolarına göre inceleyen ASKİ, altyapı sistemini kullanan işletmelerden belirli aralıklarla aldığı örneklerle atık suların deşarj standartlarına uygunluğunu da yakından takip ediyor.

Çevre ve insan sağlığı öncelik

Endüstriyel kuruluşlara atık suların vidanjör ile taşınarak kanalizasyon şebekelerine boşaltılabilmesi için gereken Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatını da veren ASKİ Çevre Koruma ve Su Havzaları Dairesi Başkanlığı, çevre ve insan sağlığı için hizmet içi eğitimlerine de önem veriyor.

“Numunelerin alınması ve analize hazırlanması” işlemlerinin standartlara uygun şekilde yapılabilmesi için teknik personeline yönelik teorik ve uygulamalı eğitim düzenlediklerini belirten ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Baran Bozoğlu, şu bilgileri verdi:

“Personelimize numune alma ve denetim tutanağının düzenlenmesi, numune alma programlarının tasarımı, numune alma teçhizatı, numune kaplarının seçilmesi, numunelerin muhafazası, ilgili güvenlik kuralları, numunelerin soğutulması, dondurulması ve koruyucu madde ilave edilmesi gibi birçok konuda teorik ve uygulamalı şekilde bilgi verildi. Usulüne uygun şekilde alınmamış bir numune, en gelişmiş cihazlarla, en duyarlı yöntemlerle analiz edilse bile yanlış yargılara neden olabilir. Bu durum da ülke kaynaklarının, emek ve zamanın ne yazık ki boşa harcanmasına yol açar.”

Başkent’in suyuna kaynağında denetim

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent Ankara’ya içme ve kullanma suyu sağlayan baraj havzaları ile barajları besleyen yüzey sularının kaynağında denetlenmesi için özel izleme çalışması başlattı.

Çalışma kapsamında baraj ve barajlara akan derelerden her hafta sonu numune alınarak analizleri yapılacak. Bu çalışma sayesinde Başkent’in su kaynakları, ASKİ’nin içme suyu arıtma tesislerine girmeden önce kaynağında da kontrol edilmiş olacak. ASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Su Havzaları Dairesi personeli ilk kez geçtiğimiz günlerde azami su hacmi 92 milyon metreküp olan Kurtboğazı Barajı’nda özel ekipmanlarla bir denetim gerçekleştirdi.

Kurtboğazı Barajı’nın klor seviyesi analiz edildi

Su kalitesine yönelik ölçüm yapılan barajdan ve Kurtboğazı Barajı’nı besleyen Bahtılı, Mera, Kınık, Pazar, Uzunöz, Bostan, Kayıcık, Batak, İğmir, Kirazlı, Eneğim ve Karaboya derelerinden numune alınarak ASKİ laboratuvarlarında incelendi.

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Baran Bozoğlu’nun da katıldığı kaynağında denetim çalışması sonrası ilk tespitlere göre Kurtboğazı Barajı’nın klor değerinin oldukça iyi bir seviyede olduğu ortaya çıktı. ASKİ ekipleri, “Ankara’nın suyunun kaynağında korunması ve izlenmesi” çalışması ile her hafta sonu bir barajı su kalitesi yönünden incelemeye devam edecek.

Olası kirlilik azaltılacak

Ankara’da musluklardan akan şebeke suyu ASKİ Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenip analiz sonuçları kamuoyuyla paylaşılırken, her hafta sonu baraj havzaları ve yüzey sularının kalitesi de kaynağında kontrol edilecek.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Bozoğlu, “İçme suyu arıtma tesislerine giden baraj sularının kalitesi Ankaralıların içtiği suyu doğrudan etkileyen bir konu. Kaliteli su arıtma tesisinin verimini arttırır. Bu nedenle de baraj ve havzalardaki suyu kontrol ediyoruz. Bu çalışma ile baraj ve havzalarımızdaki olası kirlilik de azaltılacak. Su kaynaklarımızda meydana gelen olası bir kirlilik durumunda idari, hukuki ve teknik çalışmalar gecikmeden yapılacak” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
28°
açık
Namaz Vakti 14 Ağustos 2020
İmsak 04:28
Güneş 06:06
Öğle 13:14
İkindi 17:03
Akşam 20:12
Yatsı 21:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25