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Askeri gemiler, Fethiye’de halkın ziyaretine açıldı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü dolayısıyla, TCG Köyceğiz gemisi ile Sahil Güvenlik Botu, halkın ziyaretine açıldı.
Genel 30.08.2022, 12:40
Muğla’nın Fethiye ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü dolayısıyla, TCG Köyceğiz gemisi ile Sahil Güvenlik Botu, halkın ziyaretine açıldı.
TCG Köyceğiz gemisi sabah saatlerinde Fethiye Limanı’na demirledi. TCG Köyceğiz gemisine gelen vatandaşlar, askeri personel tarafından bilgilendiriliyor. Vatandaşlara, gemilerin imkan ve kabiliyetlerinin yanı sıra gezilen kısımlarla ilgili de bilgi veriliyor. Ayrıca Sahil Güvenlik Botu 911 ise Ece Marina’da vatandaşlar tarafından ilgiyle gezildi.
Gemiler, gün boyu ziyarete açık kalacak.
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