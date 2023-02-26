Askeri fabrikalar konteyner üretimine aralıksız devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı fabrikalarda konteyner ve çadır üretimine aralıksız devam edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğümüze bağlı fabrikalarda deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için konteyner ve çadır üretimi aralıksız devam ediyor” denildi.