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Asit içen Moad Abbas şifayı Türkiye’de buldu

Asit içtiği için yemek borusu yanıp kapanan ve tükürüğünü yutamayan Libyalı 5 yaşında ki Moad Abbas, Türkiye’de Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Alptekin tarafından başarılı operasyon ile ülkesini yolcu edildi.

Genel 25.02.2021, 09:43
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Asit içen Moad Abbas şifayı Türkiye’de buldu

Asit içtiği için yemek borusu yanıp kapanan ve tükürüğünü yutamayan Libyalı 5 yaşında ki Moad Abbas, Türkiye’de Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Alptekin tarafından başarılı operasyon ile ülkesini yolcu edildi.

Medicana International İstanbul Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Alptekin, 5 yaşında ki Moad Abbas’ın geçirdiği başarılı operasyon sonrasında açıklamalarda bulundu. Asit içtiği için yemek borusu yanıp kapanan ve tükürüğünü yutamayan Libyalı 5 yaşında ki Moad Abbas, başarılı operasyon geçirerek ülkesini yolcu edildi. Klinikte yapılan tetkikler sonucunda ameliyat kararı verildiğini belirten Abbas, “Yaklaşık 6 saat süren uzun bir ameliyat ile göğüs boşluğu açılarak yemek borusunun tıkalı kısmına ulaşıldı. Kapalı kısım rezeke edilip yemek borusu uçları yeniden uç uca ağırlaştırılarak normal yemek borusu bütünlüğü sağlandı. Ameliyat sonrasında 1 hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra riskli dönem atlatılmış oldu” dedi.

“Hastamızı her şeyi yiyip içebilir vaziyette ülkesine yolcu ettik”

Hastanın 1 yıl önce asitli su içmesi sonucunda yemek borusunda tam kat yanık oluşumuna bağlı tam kapanma olduğunu belirten Dr. Alptekin, “Hasta geldiğinde tükürüğünü yutamıyordu ve tüm tükürüğünü dışarı tükürmek zorunda kalıyordu. Mideden takılan tüp ile 1 yıldır mideden beslenerek hayatta kalmıştı. Tükürük yutmayı ve çiğnemeyi unutmuştu. Kliniğimizde yapılan tetkikler sonucunda yemek borusunun 1/3 üst kısmında tam kapalılık tespit edildi ve ameliyat kararı verildi. Bu zor ve ölümcül olabilecek ameliyat konusunda aileye bilgi verilerek onayları ile imzaları alındı. Yaklaşık 6 saat süren uzun bir ameliyat ile göğüs boşluğu açılarak yemek borusunun tıkalı kısmına ulaşıldı. Kapalı kısım rezeke edilip yemek borusu uçları yeniden uç uca ağırlaştırılarak normal yemek borusu bütünlüğü sağlandı. Ameliyat sonrası 1 hafta yoğun bakım ünitesinde takip edilen hasta riskli dönemi atlattıktan sonra servise alındı. Ardından 12. Gün başarıyla yemek borusunu tam kullanarak ve her şeyi yiyip içebilir vaziyette ülkesine yolcu ettik” şeklinde konuştu.

“Oğlumun yaşama oranı yüzde 50 dediler”

Oğlunun asit içerek yemek borusunun tıkandığını belirten hastanın babası Abas Alshaibi, “Ameliyat riskli olduğu için Libya’daki doktorlar yapamadı. Oğlumun yaşama oranı yüzde 50 dediler. Bu durumdan sonra Türkiye’ye gelmeye karar verdik. Yakın bir arkadaşımız bizi Ahmet hocaya yönlendirdi. Ahmet hoca röntgenini çekti ve oğlumun yemek borusunun tıkalı olduğunu ve tükürüğünü yutamadığını söyledi. Hocamız tıkalı yemek borusunu ameliyat etti. Ameliyat sonrasında ise yemek borusu açılmaya başladı ve tükürüğünü de yutmaya başladı. Şimdi ise yemek yiyor ve su içebiliyor” ifadelerini kullandı.
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