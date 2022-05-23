banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Euro 17 TL’yi geçti!
Euro 17 TL’yi geçti!
Dünya şampiyonuna sürpriz karşılama
Dünya şampiyonuna sürpriz karşılama
Salih Özcan, Borussia Dortmund’da!
Salih Özcan, Borussia Dortmund’da!

Asırlık tarifler Esenler’de konuşuldu

Esenler Belediyesi ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleşen “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” programı, Türkiye’nin zengin mutfak kültürünü gözler önüne serdi. 21-27 Mayıs “Türk Mutfağı Haftası” etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşen programda, ”7 Bölge 7 Yemek” sunumuyla katılımcılara ikramda bulunuldu.

Genel 23.05.2022, 15:21
Asırlık tarifler Esenler’de konuşuldu

Esenler Belediyesi ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleşen “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” programı, Türkiye’nin zengin mutfak kültürünü gözler önüne serdi. 21-27 Mayıs “Türk Mutfağı Haftası” etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşen programda, ”7 Bölge 7 Yemek” sunumuyla katılımcılara ikramda bulunuldu.

Esenler Belediyesi ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yurt içi ve yurt dışında eş zamanlı olarak kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” adlı programa ev sahipliği yaptı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi kütüphanesinde düzenlenen programın moderatörlüğünü M. Emre Yapraklı üstlendi. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ile Osmanlı yemeklerinin gün yüzüne çıkmasına katkıda bulunan araştırmacı şef Vedat Başaran katıldı. Programda Türk mutfağına ait yemekler tanıtılırken katılımcılara ikramda bulunuldu.

"Tabii bir mutfak kültürümüz var"

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, geçmişle olan bağa dikkat çekerek, “Bu bağ harika Osmanlı, muhteşem ecdad söylemi değildir. Bu bir ruhtur, bu bir iklimdir, bu bir kültürdür, bu bir adab-ı muaşerettir. Ne demişler, ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Osmanlı dediğiniz medeniyet, asırlarca bir geçmişin, geniş bir coğrafyanın inbikten süzülmüş halidir. Bizim tabii bir mutfak kültürümüz var. Ben Karadenizliyim, Orduluyum. Annemin yaptığı yemekleri hatırlıyorum. O yemeklerin kokusu var, ruhu var, tadı var. Mutfak sadece yemek değildir. Bir helallik ve haramlık vardır. İş beslenmekten gelir, sıhhati vardır. Yemeğe oturmanın adabı vardır, kalkmanın adabı vardır. Yemek yemenin adabı vardır. Yemek miktarının adabı vardır. Kaşık tutmanın adabı vardır. Velhasıl geniş bir coğrafya ve geniş bir kültür. Yemek deyip, mutfak deyip geçemeyiz” diye konuştu.

"Mutfak evrenseldir"

Programda konuşan Vedat Başaran ise, “Mutfak evrensel bir şeydir. Mutfağın milliyeti, ırkı yoktur. Çünkü mutfak insanların varoluşunu sağlayan bir değerdir. Dolayısıyla mutfağa milliyetçi tarzda yaklaşmak doğru bir kavram değildir. Çünkü bu dünya yaratılmıştır, yaratılmış dünyanın içinde bir tabiat vardır. Tabiatın içinde insanlığın ve yaşayan canlının devamlılığını sağlayacak müthiş bir sistem vardır. Tamamen detayları ortaya çıkmış bir sistem değildir. İnsanoğlu da bununla uğraşıyor. Bu anlamda bu evrensel kültürün içinde bizim ülkemizin ve tarihimizin çok önemli bir yeri var. Önümüzdeki yıllarda dünyada bu çıkış hızlı bir şekilde yayılacak. Çünkü yemek pişirmek birincisi yürek ister. İkincisi sevgi ister. Üçüncüsü akıl ister. Bu aklı da tarihten beri hep annelerimiz, eşlerimiz bu işleri sürdüre geldiler ve devam ediyorlar. Bizlerin de görevi çok değişti. Son yıllarda ne yiyip yemeyeceğimiz tartışılır hale gelecek. Bunları yapabilmek için kendi ülkemizi, coğrafyamızı ve düzenimizi çok iyi bilmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

"Yemeklerimizi dünyaya anlatamıyoruz"

Başaran, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz kendi coğrafyasını bir kenarda bırakmış bir milletiz. Kendimiz yaşamayı seviyoruz ama dünyaya anlatmaktan keyif almıyoruz. Uluslararası organizasyonlarda bunlar hep sorun olarak yaşanmıştır ama kasti olarak değildir bu. Bugün Kanuni’ye, Abdülhamid’in menülerine baktığımızda yabancı misafirlere yapılan yemeklerin yarısının Türk yemeklerinden oluştuğunu görüyoruz. Hepsi Türk yemeklerinden oluşmaz. ‘Onları mutlu edelim’ duygusu vardır ama olay farklı bir yöne geldi. Biz 90’lı yıllarda bu işi ele aldığımızda ben İngiltere’den gelmiş, Kraliyet Akademisi’nde okumuş, aşçılık master’ı yapmış bir insandım. Ülkemize geldim. Orada yaşadığım dönemlerde ülkemizin en basit lezzetinin oradaki en pahalı lezzetten daha kaliteli olduğunu gördüm. Yani dünyanın farklı yerlerine gidince bizlerin ne kadar şanslı bir millet olduğumuzu, ne kadar kıymetli bir toprakta yaşadığımızı ve ne kadar önemli değerlere sahip olduğunuzu anlıyorsunuz.”

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
22°
parçalı az bulutlu