banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena’da başladı
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena’da başladı
Bu balıklar seyirlik!
Bu balıklar seyirlik!
İstanbul'da kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi
İstanbul'da kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi
İrfan Can ve Nazım Sangare Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
İrfan Can ve Nazım Sangare Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!

Aşırı yağışlar nedeniyle yolda göçük ve derin çatlaklar meydana geldi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Karaağıl köy yolunda aşırı yağış sonucu göçük ve derin çatlaklar meydana geldi.

Genel 24.03.2021, 10:33
1
Aşırı yağışlar nedeniyle yolda göçük ve derin çatlaklar meydana geldi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Karaağıl köy yolunda aşırı yağış sonucu göçük ve derin çatlaklar meydana geldi.

Karaağıl köy yolunun eski mezarlık mevkiinde yaklaşık 20 metre uzunluğunda göçük ve derin çatlaklar oluştu. Göçük olan alanda gerekli önlemler alınırken, göçüğün yanından alternatif yol açıldı.

AK Parti İlçe Başkanı Ali Var ve İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Şen yolda incelemelerde bulundu. Karaağıl köy yolunda iki yıl önce onarım yapıldığını söyleyen İlçe Başkanı Ali Var, “Yolda yoğun yağış sonucu göçük meydana geldi. Göçük alanında gerekli önlemler alınarak iş makinesiyle alternatif yol açılmıştır. Yolun durumu Özel İdare ekiplerine bildirildi. Kütahya İl Özel İdare ekiplerince yoldaki göçük tamir edilip, en yakın sürede vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır. Yolun trafiğe kapanması söz konusu değildir. Vatandaşımız hiçbir şekilde endişeye kapılmasın, açmış olduğumuz alternatif yolu kullanarak köylerine rahatlıkla gidip gelebilirler” dedi.
Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur