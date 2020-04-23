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Aşırı yağışlar nedeniyle Habur çayı taştı...Çay kenarındaki tarla ve ahırlar sular altında kaldı

ŞIRNAK’TA AŞIRI YAĞIŞLAR SONUCU BİR İLÇENİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI. ONLARCA AHIR SULAR ALTINDA KALDI VATANDAŞLAR HAYVANLARINI ZOR KURTARDI.

Aşırı yağışlar nedeniyle Habur çayı taştı...Çay kenarındaki tarla ve ahırlar sular altında kaldı

ŞIRNAK’TA AŞIRI YAĞIŞLAR SONUCU BİR İLÇENİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI. ONLARCA AHIR SULAR ALTINDA KALDI VATANDAŞLAR HAYVANLARINI ZOR KURTARDI.

23 Nisan 2020 Perşembe 06:54
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Aşırı yağışlar nedeniyle Habur çayı taştı...Çay kenarındaki tarla ve ahırlar sular altında kaldı

Şırnak’ta aşırı yağışlar sonucu bir ilçenin yolu ulaşıma kapandı. onlarca ahır sular altında kaldı vatandaşlar hayvanlarını zor kurtardı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış sonucu ilçede bulunan Habur çayının coşmasına neden oldu. Debisi yükselen çay ilçeye bağlı Ayvalık köyünde yolu kapattı. Dere kenarında bulunan onlarca tarla ve ahır sular altında kaldı. Vatandaşlar hayvanlarını zor kurtardı. Ayvalık karakol komutanlığına bağlı ekipler ilçeye gitmekte olan sürücüleri güvenli bölgede bekletirken yolun açılmacı için suların durulması bekleniyor. İlçeye bağlı Başaran köyünde onlarca bahçe sular altında kaldı. Mehdi Yüce adında bir vatandaş her yıl bu vakitlerde taşkınların yaşandığını söyledi. ‘’yıllardır bölgede böyle oluyor. Yağış olunca habur çayı debisi yükseliyor. Bahçemiz sular altında kaldı. duvar yapılacak deniyor ama kaç yıldır duvar yapılamadı. ‘’dedi.

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