Aşırı rüzgar Fatih’te bir binanın kaplamasını uçurdu

İstanbul’da başlayan şiddetli lodos nedeniyle Fatih’te bir binanın kaplaması uçtu. Vatandaşlar binadan düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtulurken, park halindeki araçlar zarar gördü.

İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, Fatih’te de bir binanın kaplaması uçtu. Bu sırada oradan geçen vatandaşlar binadan kopan parçaların altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Binanın yakınında park halinde bulunan araçlar ise hasar gördü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.