Aşık Veysel Mahallesi’ndeki atıl alan yürüyüş yoluna dönüştürüldü

Vatandaşların rahatça nefes alacakları yeşil alanlara her gün bir yenisini ekleyen Esenyurt Belediyesi, bir alanı daha dönüştürdü. Aşık Veysel Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde atıl halde bulunan alan değerlendirilerek vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği bir yürüyüş yolu haline getirildi.

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki çevre düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Aşık Veysel Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan ve güvenlik sorunlarının yaşandığı alan dönüştürülerek yürüyüş yolu haline getirildi. 670 metre boyunca devam eden yürüyüş yolu, vatandaşlara ferah bir ortamda yürüyüş yapma ve dinlenme imkânı sunuyor.

Aşık Veysel Mahallesi’ndeki atıl alanı yürüyüş yoluna dönüştürdüklerini söyleyen Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Deniz Karakoç, “Âşık Veysel Mahallesi Talatpaşa Caddesi’nde bulunan 5 bin 450 metrekarelik yürüyüş yolumuzu tamamladık. Yürüyüş yolumuz toplamda 670 metre. Bu yürüyüş yolunu yapmamızın amacı, atıl halde bulunan bu alanda güvenlik problemlerinin yaşanmasıydı. Biz de alanın etrafını açtık ve güvenlik sorununu ortadan kaldıracak bir yürüyüş yolu tasarladık” dedi.

Yaşadığı mahalleye yürüyüş yolu kazandırılmasından memnuniyet duyduğunu belirten Destegül Mutlu, “Burası daha öncesinde etrafının kapalı olması dolayısıyla çöplerin çok biriktiği, müdahale edilemeyen bir alandı. Etrafının açık olması, daha güvenilir bir hale gelmesini sağladı. Geçiş alanı için ağaçların arasında güzel bir yer” diye konuştu.