banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Z kuşağı için TikTok'dan iş başvuru dönemi başlıyor!
Z kuşağı için TikTok'dan iş başvuru dönemi başlıyor!
TMSF Başkanı değişti! Yeni başkan Fatin Rüştü Karakaş...
TMSF Başkanı değişti! Yeni başkan Fatin Rüştü Karakaş...
Babası için ejder meyvesi yetiştirdi, şimdi ihraç ediyor
Babası için ejder meyvesi yetiştirdi, şimdi ihraç ediyor
Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Cezaevine gönderildi
Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Cezaevine gönderildi

Aşı yaptıran kanaat önderlerinden Seyyid Hasan Semir Haşemi: “Her Müslüman aşısını yaptırmalıdır”

Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan Seyyid Hasan Semir Haşemi, korona virüs aşısını yaptırarak, “Her Müslüman bu talimata uymalı ve aşısını yaptırmalıdır” dedi.

Genel 08.07.2021, 14:15
Aşı yaptıran kanaat önderlerinden Seyyid Hasan Semir Haşemi: “Her Müslüman aşısını yaptırmalıdır”

Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan Seyyid Hasan Semir Haşemi, korona virüs aşısını yaptırarak, “Her Müslüman bu talimata uymalı ve aşısını yaptırmalıdır” dedi.

Erciş ilçesinde kurulan aşı standına gelerek korona virüs aşısını yaptıran Seyyid Hasan Semir Haşemi, aşı yapmayanlara burada çağrı da bulundu. Haşemi, sağlık ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Haşemi, “Her Müslüman bu talimata uymalı ve aşısını yaptırmalıdır. Hasta olmayan, zamanı, günü, imkanı olan tüm vatandaşlarımız aşı olmalıdır. Zamanı ve sağlığı yerinde olup da aşı yaptırmadığı takdirde hastalığın yayılmasına sebebiyet gösteriyor. Sıkıntıya, hastalığa sebebiyet vermek dinen yasaktır” dedi.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu