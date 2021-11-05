ASFAT’tan büyük bir adım daha

Milli Savunma Bakanlığı bağlısı ASFAT, Türk savunma sanayinin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük ihracat projesi olan PN MİLGEM kapsamında Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek dördüncü PN MİLGEM Gemisi’ni 5 Kasım 2021 itibarıyla Karaçi Tersanesi’nde kızağa aldı.

Bugün gerçekleştirilen PN MİLGEM 4. Gemi Kızağa Alma Töreni’ne Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Amjad Khan Niazi ve ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün katılım sağladı. Törende ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün, Türkiye ve Pakistan arasındaki iş birliğine vurgu yaptı. Esad Akgün konuşmasında, “PN MİLGEM projesinde bininci günü de tamamlıyoruz inşallah. Bin, birçoğu için sadece bir sayı gibi görünebilir, ama bizim için her bir gün birikmiş hazinedir; her gün deneyim ve iş birliği anlayışı, alın teri ve sıkı çalışmayla kazanılır.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca Pakistan-Türkiye iş birliğinin 2 yıldır süren ve tasarımı tamamlanan Jinnah projesiyle genişlediğini vurgulayan Esad Akgün, “Pakistan Karaçi’de inşa edilecek Jinnah Sınıfı Fırkateyn birlikte çalışma kültürümüzün başarısını gösteren daha büyük ve donanımlı bir gemi olacak.” dedi. Törende konuşan Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Amjad Khan Niazi de Türkiye ve Pakistan iş birliğine değindi, Esad Akgün’ün iki ülke arasındaki ilişkiler için söylediklerine tümüyle katıldığını vurgulayan Niazi konuşmasında, “İki ülke arasındaki ilişkinin ilerleyen günlerde daha da gelişeceğine inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

PN MİLGEM 4. gemisinin kızağa alınması ile PN MİLGEM projesinin 9. kilometre taşı Türk mühendislerin özverili çalışmaları, Pakistan Deniz Kuvvetlerinin destekleri ve mesai mefhumu gözetmeden yapılan çalışmalar neticesinde diğer kilometre taşlarında olduğu gibi zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanmış oldu.

Savaş sistemleri açısından dost ve kardeş ülke Pakistan donanmasının bölgede oyun kurucu pozisyona gelmesine katkı sağlayacak olan PN MİLGEM: 2 adet 6’şar hücreli satıhtan Havaya Güdümlü Mermi Sistemi, 2 adet 3’er lançerli satıhtan satıha Güdümlü Mermi Sistemi, 76 mm Ana Batarya Top, Torpido Fırlatma Sistemi, Yakın Hava Savunma Sistemi, 2 adet 25 mm Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi (STOP), Karinaya Monteli Sonar, Torpido Karıştırma / aldatma Sistemi (TKAS) özellikleriyle öne çıkmaktadır.

Kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak teknolojik gelişmelerin ışığında PN MİLGEM inşa süreci pandemiye rağmen hızlı ve başarılı bir şekilde devam ettirilmektedir. Bu kapsamda projenin diğer üç gemisinin de inşa faaliyetleri eş zamanlı olarak yürütülmekte, bir sonraki geminin denize inişi 2022 Mayıs ayında yine Karaçi’de planlanmaktadır.