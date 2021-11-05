banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Duygulandıran bağlılık! Fero hala sahibinin mezarı başında
Duygulandıran bağlılık! Fero hala sahibinin mezarı başında
A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu!
A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu!
Fahrettin Altun: Bakan Elvan görevinin başındadır!
Fahrettin Altun: Bakan Elvan görevinin başındadır!
Eminevim'de üst düzey atama
Eminevim'de üst düzey atama

ASFAT’tan büyük bir adım daha

Milli Savunma Bakanlığı bağlısı ASFAT, Türk savunma sanayinin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük ihracat projesi olan PN MİLGEM kapsamında Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek dördüncü PN MİLGEM Gemisi’ni 5 Kasım 2021 itibarıyla Karaçi Tersanesi’nde kızağa aldı.

Genel 05.11.2021, 19:26
ASFAT’tan büyük bir adım daha

Milli Savunma Bakanlığı bağlısı ASFAT, Türk savunma sanayinin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük ihracat projesi olan PN MİLGEM kapsamında Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek dördüncü PN MİLGEM Gemisi’ni 5 Kasım 2021 itibarıyla Karaçi Tersanesi’nde kızağa aldı.

Bugün gerçekleştirilen PN MİLGEM 4. Gemi Kızağa Alma Töreni’ne Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Amjad Khan Niazi ve ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün katılım sağladı. Törende ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün, Türkiye ve Pakistan arasındaki iş birliğine vurgu yaptı. Esad Akgün konuşmasında, “PN MİLGEM projesinde bininci günü de tamamlıyoruz inşallah. Bin, birçoğu için sadece bir sayı gibi görünebilir, ama bizim için her bir gün birikmiş hazinedir; her gün deneyim ve iş birliği anlayışı, alın teri ve sıkı çalışmayla kazanılır.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca Pakistan-Türkiye iş birliğinin 2 yıldır süren ve tasarımı tamamlanan Jinnah projesiyle genişlediğini vurgulayan Esad Akgün, “Pakistan Karaçi’de inşa edilecek Jinnah Sınıfı Fırkateyn birlikte çalışma kültürümüzün başarısını gösteren daha büyük ve donanımlı bir gemi olacak.” dedi. Törende konuşan Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Amjad Khan Niazi de Türkiye ve Pakistan iş birliğine değindi, Esad Akgün’ün iki ülke arasındaki ilişkiler için söylediklerine tümüyle katıldığını vurgulayan Niazi konuşmasında, “İki ülke arasındaki ilişkinin ilerleyen günlerde daha da gelişeceğine inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

PN MİLGEM 4. gemisinin kızağa alınması ile PN MİLGEM projesinin 9. kilometre taşı Türk mühendislerin özverili çalışmaları, Pakistan Deniz Kuvvetlerinin destekleri ve mesai mefhumu gözetmeden yapılan çalışmalar neticesinde diğer kilometre taşlarında olduğu gibi zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanmış oldu.

Savaş sistemleri açısından dost ve kardeş ülke Pakistan donanmasının bölgede oyun kurucu pozisyona gelmesine katkı sağlayacak olan PN MİLGEM: 2 adet 6’şar hücreli satıhtan Havaya Güdümlü Mermi Sistemi, 2 adet 3’er lançerli satıhtan satıha Güdümlü Mermi Sistemi, 76 mm Ana Batarya Top, Torpido Fırlatma Sistemi, Yakın Hava Savunma Sistemi, 2 adet 25 mm Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi (STOP), Karinaya Monteli Sonar, Torpido Karıştırma / aldatma Sistemi (TKAS) özellikleriyle öne çıkmaktadır.

Kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak teknolojik gelişmelerin ışığında PN MİLGEM inşa süreci pandemiye rağmen hızlı ve başarılı bir şekilde devam ettirilmektedir. Bu kapsamda projenin diğer üç gemisinin de inşa faaliyetleri eş zamanlı olarak yürütülmekte, bir sonraki geminin denize inişi 2022 Mayıs ayında yine Karaçi’de planlanmaktadır.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6