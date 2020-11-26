banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Kara Cuma’da bu sitelere dikkat!
Kara Cuma’da bu sitelere dikkat!
Evden çalışma daha çok yoruyor
Evden çalışma daha çok yoruyor
Bankaların güncel faiz oranları
Bankaların güncel faiz oranları
''Kısa çalışmada yeni başvuruların alınması masada''
''Kısa çalışmada yeni başvuruların alınması masada''

Arvin-Ardanuç-Ardahan karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin il karayolu ağında bulunan Ardanuç-Ardahan yolu Geçitli mevkii kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Geçitli köyü mevkiinde karayoluna koyulan dubalar ve tabela ile yolun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

Genel 26.11.2020, 12:47
7
Arvin-Ardanuç-Ardahan karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
banner422

Artvin il karayolu ağında bulunan Ardanuç-Ardahan yolu Geçitli mevkii kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Geçitli köyü mevkiinde karayoluna koyulan dubalar ve tabela ile yolun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

Kış şartlarının ağır geçtiği bölgede yaklaşık 5 ay yolun ulaşıma kapandığını belirten Geçitli Köyü muhtarı Tamer Kaya, yaptığı açıklamada ”Artvin-Ardanuç-Ardahan karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır. Bu güzergâhı kullanan şoför arkadaşlara önemle duyurulur” dedi.

Öe yandan yolun ulaşıma kapalı olduğunu bilmeyen sürücüler köylüler tarafından Şavşat Sahara geçidi-Ardahan karayoluna yönlendiriliyor.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
parçalı az bulutlu