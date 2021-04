Arvento tasarımı ödüllendirildi

Türkiye’de geliştirip ürettiği teknolojiyi 3 kıtaya ihraç eden mobil takip sistemleri markası Arvento, imt.x55 cihazı ile dünyanın en prestijli tasarım yarışması iF Tasarım Ödülleri (IF Design Awards) 2021’de ödüle layık görüldü.

Toplamda 1 milyonu aşkın cihaz sayısı ve 100 binin üzerindeki müşteri referansı ile Türkiye’de alanında pazar lideri olan Arvento, yeni takip cihazı imt.x55 ile iF Tasarım Ödülleri’nde 98 kişiden oluşan uluslararası bir jüri tarafından “Design Excellence” ödülüne layık görüldü. Kuruluşundan bu yana ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından 70 ’in üzerinde başarı ve ödüle layık görülen Arvento, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

’Tasarımın Oscar’ı’ olarak da nitelendirilen ve 1953’ten beri her yıl, Almanya’da sahiplerini bulan tüketiciler ve tasarım topluluğu için önemli bir etkinlik olan iF Tasarım Ödülleri, bu sene pandemi sebebi ile sanal ortamda gerçekleşti. Ürün tasarımı, iletişim tasarımı, hizmet tasarımı, kullanıcı ara yüzü gibi toplamda 9 kategoride katılım sağlanan iF Tasarım Ödülleri’ne pandemiye rağmen yoğun bir ilgi gösterildi. Bu yıl 52 ülkeden 10 bine yakın ürün ve proje, uzman ve bağımsız uluslararası jüri üyeleri tarafından dijital olarak değerlendirildi.

Geliştirdikleri araç takip ve filo yönetim sistemleri, nesne ve kişi takip sistemleri, motosiklet, konteyner ve tekne takip sistemleri ile 3 kıtada on binlerce şirketin tercihi olduklarını vurgulayan Arvento Genel Müdürü Özer Hıncal; “Ürünlerimizin tasarım olarak da dünyaca ünlü kuruluşlar tarafından ödüllendirilmesi gurur verici. Bizler için teknolojiyi tasarımla birleştirmek her zaman öncelik oldu. Bu anlayışla geliştirdiğimiz ürünümüzün tasarımını gerçekleştiren Arman Design & Development’e teşekkür ederiz” dedi.

Geliştirip ürettiği takip sistemleriyle dünyada ve ülkemizde ekonomi ve çevreye fayda oluşturan teknolojilere imza atan marka, alanında dünyanın önde gelen teknoloji geliştiricileri arasında yer alıyor.