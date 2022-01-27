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Artvin’in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı.
Erzurum’un Horasan ilçesinde çığ düşmesi nedeniyle kar altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Artvin’in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı.
Artvin’in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı.
Genel 27.01.2022, 18:31
Artvin’in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı.