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Artvin’deki turistlik yayla evlerinde hayvanat bahçesini aratmayan görüntüler

Artvin’de turizm amaçlı hizmet veren yayla evleri yakınların aynı gün içinde Ayı, Vaşak ve Sincap görüntülerindi.

Genel 18.04.2021, 08:59
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Artvin’deki turistlik yayla evlerinde hayvanat bahçesini aratmayan görüntüler

Artvin’de turizm amaçlı hizmet veren yayla evleri yakınların aynı gün içinde Ayı, Vaşak ve Sincap görüntülerindi.

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Pınarlı köyündeki, bin 950 rakımda yer alan turistlik yayla evlerinin yakınlarına kadar gelen nesli tükenmekte olan iki vaşak, ayı ve sincap işletme sahibi tarafından görüntülendi. Etrafı ormanlıklarla kaplı doğal yaşamla iç içe yer alan yayla evinde aynı gün içinde, hayvanat bahçesini aratmayan görüntüler kaydedildi. Baharın gelmesiyle bakım için işletmesine giden Çetin Tugay, çektiği bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Yiyecek aramak için etrafta gezindiği tahmin edilen yabani hayvanların sürekli bu bölgelerde bulunduklarını ifade eden işletme sahibi Çetin Tugay, “burası doğa harikası bir yer. Burada her türlü hayvana rastlamak mümkün. Bugün ayı, vaşak, sincap gördüm ama tilki, çakal gibi hayvanlarda sürekli işletmemizin etrafına geliyor. Bazen yiyecek bulmak için tesis yakınlarına kadar sokuluyorlar “ifadelerine yer verdi.
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