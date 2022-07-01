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Artvin Valiliği, Kemalpaşa ilçesindeki heyelanla ilgili açıklama yaptı

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelanla ilgili olarak Artvin Valiliği yazılı bir açıklama yaptı.

Genel 01.07.2022, 09:44
Artvin Valiliği, Kemalpaşa ilçesindeki heyelanla ilgili açıklama yaptı

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelanla ilgili olarak Artvin Valiliği yazılı bir açıklama yaptı.

Artvin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün sabah saat 07.45 sıralarında Hopa-Kemalpaşa sahil yolunda yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle heyelan meydana gelmiştir. Yapılan ilk tespitlere göre olayda Azerbaycan vatandaşı 1 kişi vefat etmiş, 1 kişi yaralanmış, 4 tırda maddi hasar meydana gelmiştir. AFAD koordinesindeki ilgili tüm birimlerimiz olaya müdahale etmekte olup, çalışmalar devam etmektedir" denildi.

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