ARTVİN TURİZMİNE NEFES ALDIRACAK BİR İŞLETME DE ARHAVİ’DE AÇILDI

ARHAVİ-Arhavi’de turizm adına önemli bir işyeri daha hizmete girdi. Çamlıca Restoran & Konaklama adı altında hizmet verecek olan tesisin açılışı görkemli bir törenle gerçekleştirildi.

Açılışta; Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Artvin Milletvekili Erkan Balta, Arhavi Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş ve Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu’nun yanı sıra, İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Uzunhasanoğlu, CHP Arhavi İlçe Başkan Vekili Osman Akgüner, İYİ Parti Arhavi İlçe Başkanı Faik Birol Atabek, Ak Parti İlçe Başkanı Remzi Gedik, MHP İlçe Başkanı Adil Hatinoğlu, Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Kemal Tatar, Birkan Uyanık ve Recai Özdemir, basın mensupları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu yer aldı.

Valisi Yılmaz Doruk, açılış etkinliğinde yaptığı konuşmada Arhavi’nin turizm adına önemli bir potansiyelinin olduğunu vurgulayarak, hizmete giren Çamlıca Restoran & Konaklama tesisinin bölgeye turizm adına katkısının olacağına inandığını vurguladı.

Artvin Milletvekili Erkan Balta’da bölgeye hayran kaldığını, bu işlemeyi Turizm adına İlimize ve İlçemize kazandıran Ömer Dindar kardeşimize teşekkür ediyorum. Ulaşım adına yaşanan sıkıntılarımızı da Sayın valimizle değerlendirip çözme adına girişimlerde bulunacağız. Tekrar hayırlı olsun” dedi.

Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu’ da işletmenin Arhavi’ye, bölgemize ve işletme sahibi Ömer Lütfü Dindar’a hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Arhavi’nin her bölgesi ile dünya cenneti güzelliklere sahip olduğunu söyleyen Kurdoğlu, İşte görüyorsunuz, burası da cennetten bir köşe adeta. İnsana Huzur veren bu ortamı tanıtmak için elimizden gelen gayreti göstereceğimizin de bilinmesini isteriz” dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, açılışa katılan protokol mensupları ve vatandaşlar tesisi gezerek, sıcak sohbetlerde bulundular.