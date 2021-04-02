Artvin'de bir köy daha alev aldı

Artvin merkeze bağlı en eski yerleşim yerlerinden olan Ortaköy köyü Soylu Mahallesi'nde, bugün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı.

6 EV ZARAR GÖRDÜ

Yangın rüzgarın da etkisi ile bitişikteki evlere sıçrarken, şu ana kadar yangında 6 ev zarar gördü.

Yangının diğer evlere sıçramaması için Artvin, Şavşat ve Ardanuç Belediyeleri'ne bağlı İtfaiye ekipleri ile köylüler yoğun çaba harcarken, AFAD ve jandarma ekipleri de köyde yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Köylüler yangının hemen ardından ahırlarındaki hayvanları çıkartarak telef olmalarını önlerken, yangında şu ana kadar bir can kaybı yaşanmadı.

Kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor.

(Ensonhaber)