Aromatik bitki yetiştiriciliğine Ankara’dan özel ilgi

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Ankara temasları kapsamında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Ali Özkan Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyarette, büyük önem verdiği aromatik ve tıbbî bitki yetiştiriciliği ile ilgili önemli görüşmelerde bulundu. Başkan Ali Özkan’ın Ankara ziyaretlerinde ilk durağı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece oldu.

Işıkgece’yi makamında ziyaret eden Başkan Ali Özkan yaptığı açıklamada, “Bakan Yardımcımızı geçmişte TİGEM Genel Müdürlüğü görevinden biliyoruz. O dönemlerde de başarılı bir bürokrattı. Özel sektörde de çalışmış olması, bu piyasadan gelmesi hasebiyle meselelerimizin daha çabuk çözüleceğine inanıyoruz. Kendisi Karacabey’e özel ilgi alâka da gösteriyor ve Karacabey’i yakından takip ettiğini ifade ediyor. Bundan sonra da Karacabey’in her türlü projesinin arkasında olacağını özellikle belirtti. Ve bu konuda da bize taleplerimizle ilgili olumlu cevap verdi” dedi.

Bölge çiftçisine değer katacak

Özkan’ın Ankara temaslarında bir sonraki durağı ise Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey oldu.

Özkan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Karacabey’de son dönemde yapılan çalışmaları değerlendirdik. Orman Genel Müdürümüz Karacabey’i biliyor. Aromatik ve tıbbi bitkiler üzerine yaptığımız çalışmalarla ilgili güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde orman alanlarında aromatik ve tıbbi bitki yetiştiriciliğine müsaade edilecek bir çalışma yapılacak. Bu da Karacabey Belediyesi’nin bu konudaki çalışmalarına ve bölge çiftçisine ayrıca bir değer katacak. Bu noktada defne, ıhlamur, ceviz ve kestane ile ilgili çalışmalar başlarken, orman köylüsüne de ciddi kaynaklar ayrıldı. Aromatik ve tıbbî bitkilerle ilgili alan açılması, orman alanlarında bunların üretiminin yapılması, bölge çiftçisine önemli bir gelir kapısı olacaktır” diye konuştu.

Başkan Özkan, Ankara’daki görüşmelerin Karacabey’in geleceği açısından son derece verimli geçtiğinin altını çizdi.