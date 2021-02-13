Arnavutluk’ta kar nedeniyle eğitime ara verildi

Arnavutluk’ta kötü hava şartları nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilirken, 15-19 Şubat tarihleri arasında dersler online olarak verilecek.

Arnavutluk Eğitim Bakanlığı soğuk ve kötü hava şartları nedeniyle eğitime ara verildiğini açıkladı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Arnavutluk Eğitim Bakanı Evis Kushi soğuk ve kar yağışlı hava nedeniyle ülke genelinde üniversiteler dışındaki tüm kurumlarda 15 -19 Şubat tarihleri arasında derslerin online olarak verileceğini belirtti. Bakan Kushi ayrıca online eğitim için bakanlık çalışanlarının gereken bütün önlemlerini de aldıklarını dile getirdi.

Pandemi nedeniyle Arnavutluk’ta üniversite öğrencileri derslerini online olarak takip etmekte, üniversite öncesi eğitim ise dönüşümlü olarak sınıflarda öğrencilerin sayısını azaltılarak veriliyor.

Öte yandan Arnavutluk Pandemi Teknik Komisyonun aldığı kararla ülke genelinde sokağa çıkma yasağını gece 22.00-06.00’dan 20.00-06.00’a çektiğini bildirdi.