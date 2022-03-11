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Arnavutköy’de uyarılar dikkate alındı, yollar boş kaldı
İstanbul’da vatandaşların kar yağışı için yapılan uyarılara uymasının ardından Arnavutköy’de yollar boş kaldı.
Genel 11.03.2022, 10:37
İstanbul’da vatandaşların kar yağışı için yapılan uyarılara uymasının ardından Arnavutköy’de yollar boş kaldı.
İstanbul’da günler öncesinden yapılan uyarılara birçok vatandaşlar uydu. Mega kentin bazı bölgelerinde sürücüler yolda kalırken, Arnavutköy’de ise vatandaşların yola çıkmaması üzerine yollar boş kaldı.