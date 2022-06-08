Arnavutköy’de üniversite sınavına hazırlanan gençlere boğaz turu

Arnavutköy’de ikamet eden ve üniversite sınavına hazırlanan yüzlerce öğrenci belediyenin tarafından düzenlediği organizasyonla sınav stresini üzerlerinden attı. Boğazda düzenlenen programa Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasip Turan’da katıldı.

Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte ilçe de eğitim gören ve üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler doyasıya eğlendi. Sınav stresinden arınan gençler düzenlenen Boğaz Turu’nda doyasıya eğlendi, oyunlar oynandı hediyeler verildi. Programa Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasip Turan katıldı. Gençlerin doyasıya eğlendiği programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Sevgili genç kardeşlerim öncelikle hepinize hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum. Dünya’nın bir çok yerinde içerisinden ırmaklar nehirler akan yerler var, şehirler var ama içerisinden böyle deniz akan bir yeri bulmak hakikaten Dünya’da zor. Gezerken sizlerde muazzamlığı göreceksiniz bir dönem burada yaşayan insanları ve ödenen bedelleri hatırlayalım ve bu güzel şehre sahip çıkalım birde böyle düşünmenizi isterim. Bugün esas amacımız streslerimizi atıp imtihana iyi bir motivasyon ile girmektir. Birliğimizin ve beraberliğimizin heyecanını yaşayalım Allah yar ve yardımınız olsun imtihanda da başarılar diliyorum” dedi.