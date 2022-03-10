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Arnavutköy’de servis araçları yolda kaldı, vatandaşlar yollara düştü
Arnavutköy Hadımköy yolu Sazlibosna mevkiinde etkili olan kar yağışının etkisiyle servis araçları yolda kaldı. Servisten inen vatandaşlar, işlerine yürüyerek gitti.
Genel 10.03.2022, 08:37 10.03.2022, 09:32
Arnavutköy Hadımköy yolu Sazlibosna mevkiinde etkili olan kar yağışının etkisiyle servis araçları yolda kaldı. Servisten inen vatandaşlar, işlerine yürüyerek gitti.
İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışının etkisiyle Arnavutköy Hadımköy yolu Sazlibosna mevkiinde yollar karla kaplandı. Yolların kapanmasıyla servis araçları yolda kaldı. Servis araçlarından inen vatandaşlar, iş yerlerine yürüyerek gitti.