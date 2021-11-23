Arnavutköy’de öğretmenler mutfağa girdi, en güzel köfteyi pişiren yarım altın kazandı

Arnavutköy Halk Eğitim Merkezi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında öğretmenlere yönelik bir yarışma düzenledi. Yarışmada verilen sürede en güzel köfteyi hazır hale getiren öğretmen yarım altın kazandı.

Arnavutköy Halk Eğitim Merkezi 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçede görev yapan öğretmenleri bir araya topladı. Önlüklerini giyen öğretmenler, verilen süre içerisinde önlerine koyulan malzemeler ile köfte yapmaya çalıştı. Öğretmenlerin hem eğlendiği hem de rekabetin hat safhada olduğu yarışmada ilçede bulunan önemli şefler ise jüri üyeliği yaptı. En güzel köfteyi yapan öğretmene ise yarım altın hediye edildi.

Her yıl Öğretmenler Günü münasebetiyle Arnavutköy’deki öğretmenlere restoranının mutfağını açan Güldaş A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Samih Gül, “Amacım, öğretmenlerimizin yoğun tempodan sıyrılıp stres atabilecekleri, birbirleriyle kaynaşabilecekleri bir ortama ev sahipliği yapmaktı. Böylesine güzel bir organizasyona öğretmenlerimizle birlikte olmaktan dolayı mutluyuz” dedi. Arnavutköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsa Afşin, “Halk Eğitim Merkezi bünyesinde çalışan öğretmenlerimizin katılımıyla bu yarışma gerçekleşti. Öğretmenlerimiz arasında birlik, beraberlik, saygı ve dayanışmayı güçlendirmektir” dedi.

Öğretmenler arasında gerçekleşen yarışmada jüri üyeliği yapan ünlü yemek şefi Fikret Usta, öğretmenlere not verirken oldukça zorlandıklarını söyledi. “Hummalı bir şekilde çalışan öğretmenlerimize puan vermek zor ancak biz yine de bir tane birinci seçmek zorundaydık ve seçtik” diye konuştu.