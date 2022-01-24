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Arnavutköy’de karla kaplı yolda ilerleyemeyen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu
Arnavutköy’de karlı kaplı yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Servis araçları da ilerleyemeyince vatandaşlar yürüyerek evlerine gitmeye çalıştı.
Genel 24.01.2022, 16:18
Arnavutköy’de karlı kaplı yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Servis araçları da ilerleyemeyince vatandaşlar yürüyerek evlerine gitmeye çalıştı.
İstanbul’da aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor. Mega kent beyaz örtü ile kaplandı. Arnavutköy’de ara sokaklar ve mahalleler karla kaplandı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken görüş mesafesi düştü. Kayan araçları vatandaşlar iterek kurtardı. Araçlar karda ilerleyemeyince uzun kuyruklar oluştu. Bazı vatandaşlar kontak kapatarak yaya olarak ilerledi.