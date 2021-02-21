Arnavutköy’de ilçe kaymakamı vatandaşlara tek tek izin belgesi sordu

Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlere İlçe Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, İlçe Sağlık Müdürü Engin Bulut da katıldı. Kaymakam Odabaş, dışarıda olan vatandaşlara tek tek izin belgesi olup olmadığını sordu, kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Ülke genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında yapılan denetimlere Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, İlçe Sağlık Müdürü Engin Bulut da katıldı. Açık olan esnafı tek tek ziyaret eden Kaymakam Odabaş, esnafı hem denetledi hem de “Çok az kaldı, her şey düzelecek” dedi. Marketlerde alışveriş yapan vatandaşlara ise kurallar ilçe kaymakamı tarafından hatırlatıldı.

Trafikteki araçlar da denetlendi

Denetimler kapsamında ilçe genelinde cadde ve sokaklara kapama noktaları kurularak araçları ile seyahat eden vatandaşların izin belgeleri olup olmadığı tek tek denetlendi. Denetimlerde izin belgesi olan vatandaşların geçişine izin verilirken, izin belgesi olmadan dışarıya çıkan vatandaşlara ise cezai işlem uygulandı.

Meydanlar ve caddelere de bakıldı

Kaymakam Ahmet Odabaş ve beraberindeki heyet cadde ve sokaklarda dolaşan vatandaşları da teker teker durdurup izin belgesi veya bir mazereti olup olmadığını sordu. Herhangi bir mazereti ve izin belgesi olmadan dışarıda olan vatandaşlara da cezai işlem uygulandı.