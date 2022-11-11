Arnavutköy’de dikilecek 5 bin ağacın dikimi için start verildi

Arnavutköy Belediyesi tarafından yılsonuna kadar cadde ve sokaklara dikilmesi planlanan 5 bin ağacın, ilk dikimlerini ilkokul öğrencileri yaptı. Bugün 16 ayrı noktada toplamda bin 250 ağaç dikilecek.

Arnavutköy’de yeşil alanların çoğaltılması ile ilgili başlatılan projeler çerçevesinde cadde ve sokakların ağaçlandırılmasına karar verildi. Yapılan çalışmalarda yıl sonuna kadar Arnavutköy’de cadde ve sokaklara 5 bin ağaç dikilmesi planlanıyor. Yapılan çalışmaların ilk ayağı bugün düzenlenen program ile başladı. 16 ayrı noktada toplam bin 250 ağacın dikimi için programda verilen startın ardından Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki ağaçlandırma çalışmasını ilkokul öğrencileri tamamladı. Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı’da dikim yapmak için alana gelen öğrencilere eşlik etti.

“İskanın bir parçası haline getirdik, amacımız çevre duyarlılığını arttırmak”

Düzenlenen programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Bizim için ilçemizin bu güzel yeşillik ortamını daha da güçlendirmek cadde ve sokakları yemyeşil hale getirmek için bir fırsat oldu. Yerleşim alanı içerisinde yeşilin az olması Türkiye’nin önemli bir eksikliği, ağaç hem doğal güzellik açısından önemli ama en önemlisi gelecek nesillerin yemyeşil bir ortamda hayatını sürdürmesine zemin hazırlıyor. Gönlümüz bunu arzu ediyor. Normalde orman alanlarında bu çalışmaları yapıyorduk bu kez Arnavutköy’de 16 farklı bölgede yetişkin ağaçlarımızı toprakla buluşturduk. İskan verirken nasıl binanın tamam olmasını önemsiyorsak her binanın cephesine gelecek şekilde yetişkin ağacın dikilmesini iskanın bir parçası olarak görüyoruz bu kararı aldık. Amacımız hem yeşillendirmeye bir katkı hem de çevre duyarlılığını arttırmak adına yapmış olduğumuz bir proje” şeklinde konuştu.

“Yeşil alan olması hoşumuza gidiyor”

Fidan dikme etkinliğine katılan ilkokul öğrencisi Barış Abdilon, “Bugün başkanımız ile beraber ağaç diktik ve toprak attık. Çok iyi hissettirdi bana yeşillik olması hoşumuza gidiyor. Bu anımızı unutmayacağız ve onur duyacağız başkanımızla” dedi.

Program öğrencilerin ve katılımcıların ağaçların tamamını dikmesi ile son bulurken bugün eş zamanlı olarak 16 lokasyonda bin 250 ağacın dikimine devam edileceği öğrenildi.