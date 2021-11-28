Arnavutköy’de çocuk atölyesi açıldı

Arnavutköy Belediyesi, çocuklara yönelik eğitim verecek çocuk atölyesini hayata geçirdi. 4-12 yaş arası çocukların katılacağı atölyede, eğitimler ücretsiz veriliyor.

Arnavutköy’de bir AVM içerisinde çocuk atölyesi açıldı. Atölyede bulunan 13 farklı etkinlik ile 48 ay-12 yaş aralığındaki çocuklara ve ailelerine hizmet veriliyor. Çocukların ebeveynleri ile birlikte zaman geçirebilmeleri için “Ebeveyn-Çocuk” atölyelerine ağırlıklı olarak yer veriliyor. Çocuklar için, sanatsal, bilişsel, ruhsal, fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayarak, kişisel beceriler kazandırma amacı ile planlanan atölyede, belirli zamanlarda psikologlar tarafından psikolojik danışmanlık hizmeti de verilecek.

“Çocuklarımızın kullanacağı birçok alan bulunuyor”

Açılış sonrası atölyeyi gezen Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Çocuk atölyemiz farklı branşlarda çocuklarımıza ebeveynleriyle beraber etkinlik imkanını sunan güzel bir kuruluş. Alanın içerisinde çocuklarımızın hoşuna gideceği ve kullanacağı birçok alan bulunuyor. Bunlardan en önemlisi zeka atölyemiz yer alıyor. Çocuklarımızın gelecek hayatında onların becerilerini geliştirmek ve onları daha verimli hale getirecek, keşfedemedikleri yönlerini ortaya çıkaracak birçok alanda burada hem eğlenecek, hem de öğrenecekler. Herkes faydalanabilecek ama yoğunluğu önlemek maksadıyla randevu usulü ile çalışacağız. Pandemiden dolayı daha dikkatli bir şekilde hizmet almalarını sağlıyoruz” dedi.

“Bunları boyuyorum sonra da içine çiçekler koyuyoruz”

Atölyeyi çok sevdiğini söyleyen Arda Kaya, “Burada böyle şarkılar var, satrançlar var. Bunları da böyle boyuyorum sonra da içine çiçekler koyuyoruz. Bunları boyayarak ve akıl zeka oyunları oynayarak zaman geçiriyorum. Heyecanlıyım, haftada 2 kere geleceğim buraya” diye konuştu.

“Hocalarımı çok seviyorum”

Atölyeye daha sık gelmek istediğini belirten Yusuf Ömer Önder: “Oyun, satranç ve arkadaşlarımla oynuyorum. Şu anda burada legolarla ev yapıyorum. Hocalarımı çok seviyorum ve buraya da çok sık gelmek istiyorum” ifadelerini kullandı.