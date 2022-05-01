Arnavutköy’de bayram öncesi mezarlıkta yoğunluk

İstanbul Arnavutköy’de bayram öncesi mezarlık ziyareti yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Mezarlıkta oluşan kalabalık dron ile görüntülendi.

İstanbul’da bayrama bir gün kala çarşı ve pazarlardaki yoğunluğun yanı sıra mezarlıklarda da yoğunluk yaşandı. Çok sayıda vatandaş yakınlarının kabrini ziyaret etmek üzere Arnavutköy Asri Mezarlığı’na geldi. Vatandaşlar, mezarlığa çıkan yollarda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bayram öncesi mezarlıkların bakımlarını yapan, dua eden vatandaşların yoğunluğu dron ile görüntülendi.