Arnavutköy’de ’Balık Festivali’: 2. 5 ton hamsi dağıtıldı

Arnavutköy’de geçekleşen Balık Festivali’nde vatandaşlara toplamda 2.5 ton hamsi ikram edildi.

Arnavutköy Belediyesi tarafından Hadımköy İstasyon Meydanı’nda Balık Festivali düzenlendi. Sekizincisi düzenlenen festivale Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, meclis üyeleri ve STK temsilcileri katıldı. Festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hamsi yemek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

“Hayli bir yoğun”

“Yağmurlu güzel bir gün. Vatandaşlarımızın da yoğun bir ilgisi var. Geleneksel günlerimiz hale gelen etkinliklerimizi hamsi kültürünü Hadımköy etkinlik alanımızda gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi hayli bir yoğun. Bu yılda 2 buçuk ton hamsiyi 15 bin kişiye ikram edeceğiz. Buradaki amacımız yan yana gelip kaynaştırmak. Etkinliğimize ilgi gösterenlerle etkinlik alanında sanatçılarımızda konserleri ile anlam katacaklar” dedi.

Festivalde Karadeniz Rüzgarı esti

Festivalde Karadeniz oyunları, kemençe ve tulum gösterisi ile vatandaşlar horona doydu. Soğuk havaya aldırış etmeyen Arnavutköy Halkı, yağmurun altından balık ekmeklerini alabilmek için metrelerce kuyruk oluşturdu. Festivalde toplamda 2 buçuk ton hamsi dağıtıldı. Balık ekmeğini alan vatandaşlar ardından konser alanına geçerek halk oyunlarını ve horon gösterilerini seyretti.