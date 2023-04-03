Arnavutköy’de asker eğlencesi adı altında magandalık yapan şahıslara para cezası yağdı

Arnavutköy’de bir grup gencin asker eğlencesi adı altında magandalık yapması olayına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar çerçevesinde 6 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, toplamda 15 bin 219 lira idari para cezası kesildi.

Arnavutköy’de geçtiğimiz günlerde bir grup genç, asker eğlencesi adı altında toplanarak adeta magandalık yapmıştı. Yaşananların gündeme gelmesiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuya ilişkin harekete geçerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, şüpheliler K.Z., H.Ç., Y.A., E.A., M.K. ve A.D. isimli şahıslar olayda kullandıkları araçlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler hakkında "grup halinde hareket ederek trafiği aksatmak" suçundan 436 lira, "saygısızca araç kullanmak" suçundan 436 lira, "uygunsuz cam filmi kullanmak" suçundan 951 lira, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak" suçundan 436 lira, "trafiğin olağan akışını yavaşlatmak" suçundan 436 lira olmak üzere 6 şahsa toplamda 15 bin 219 lira idari para cezası uygulandı.