Arnavutköy’de 6 kütüphanenin açılışı coşkuyla gerçekleştirildi

Arnavutköy Belediyesince yapımı tamamlanan 6 kütüphanenin açılış programı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Aynı anda yaklaşık 700 vatandaşımızın hizmet alabileceği, 40 bine yakın kitabın olduğu kütüphanelerimizden özellikle gençlerimiz doya doya yararlanacaklar” dedi.

Arnavutköy Belediyesi ilçe genelinde yapımını tamamlamış olduğu, son teknoloji ile donatılmış 6 adet kütüphanenin açılışını düzenlediği görkemli bir açılış programı ile gerçekleştirdi. Açılış programına Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve çok sayıda davetli katıldı. Başkan Baltacı, kurdele kesiminin ardından kütüphaneyi gezen vatandaşlarla tek tek ilgilendi.

Açılışları yapılan kütüphanelerden biri olan Erdem Bayazıt Kütüphanesi, 6 bin kitap kapasiteli olmakla birlikte, sessiz oturma alanı kapasitesi olarak 36 kişiye aynı anda hizmet verebilir durumda. Akıllı kütüphane sistemi, katalog tarama cihazı, bilgisayar sınıfı, 14’er kişi kapasiteli 3 adet derslik, 100 kişilik konferans salonu, mescit ve aynı anda 10 kişiye verebilen kek ve meşrubat ikram alanı bulunmakta. Kütüphaneyi kullanan öğrenciler aynı zamanda, dersleri için çıktı alabilme imkanına da sahip olabilecek.

“Genç kardeşlerimize, kitapseverlere çok güzel 6 mekan bina inşa ettik”

Açılış programında konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Genç kardeşlerimize, kitapseverlere çok güzel 6 mekan bina inşa ettik. Aynı anda yaklaşık 700 vatandaşımızın hizmet alabileceği, 40 bine yakın kitabın olduğu kütüphanelerimizden özellikle gençlerimiz doya doya yararlanacaklar. Her bir mekanın özen ile tasarlandığı, çok önemli olduğu, isimlendirme açısından da çok değer taşıyor. Şu an içerisinde bulunduğumuz mekan Mehmet Akif Ersoy’un, İstiklal şairimizin ismini taşıyor. Onun devamında burası bir kitap kafe. Bütün bunlar genç neslimize, kendi kültür dünyamızın önemli isimlerini tanıtmak, onları kalıcı hale getirmek” ifadelerini kullandı.