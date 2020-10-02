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Armut ağacı Ekim’de çiçek açtı

ARMUT AĞACI EKİM’DE ÇİÇEK AÇTI

Genel 02.10.2020, 14:31
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Armut ağacı Ekim’de çiçek açtı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, armut ağacının Ekim ayında çiçek açması görenleri şaşırttı.

Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Mahallesi Kalecik mevki’inde bulunan armut ağacı çiçek açtı. Meyveleri bir süre önce toplanan ağacın Ekim ayında çiçek açması görenleri şaşırttı.

Bahçe sahibi Ali Yücegönül, sonbaharı yaşamalarına rağmen havanın hala sıcak olduğunu belirterek, "Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bahçemde armut ağacının çiçek açtığını görünce şaşırdım. Ağacın sıcak havaya aldandığını düşünüyorum. Daha önce Ekim ayında çiçek açan armut ağacı görmemiştim" dedi.

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