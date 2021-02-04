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Arkeolojik kazılar Anadolu coğrafyasının tarihine ışık tutuyor

Anadolu Üniversitesi tarafından sürdürülen arkeolojik kazı çalışmaları ile Anadolu coğrafyasında yer alan farklı yerleşim alanlarının tarihi arka planı gün yüzüne çıkıyor.

Genel 04.02.2021, 10:05
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Arkeolojik kazılar Anadolu coğrafyasının tarihine ışık tutuyor

Anadolu Üniversitesi tarafından sürdürülen arkeolojik kazı çalışmaları ile Anadolu coğrafyasında yer alan farklı yerleşim alanlarının tarihi arka planı gün yüzüne çıkıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen çalışmalarla hem bilimsel hem de tarihsel veriler bir araya getiriliyor. Bilimsel kazılarla birlikte Anadolu coğrafyasında yaşayan farklı ulusların izlerine rastlanıyor. Kültürel mirasa sahip alanlarda yapılan çalışmalar sonrasında elde edilen bilgi ve belgeler, düzenlenen çevrimiçi seminerler ile kamuoyuna sunuluyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında çevrimiçi yapılması planlanan “Kazı ve Yüzey Araştırmaları Seminerleri Dizisi” üniversitenin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanarak tarih meraklılarını bir araya getirmeyi hedefliyor. Moderatörlüğünü Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim elemanı Dr. Adem Yurtsever’in yapacağı programda; Olympos Kazıları, Şarhöyük’te Erken Hellenistik Dönem, Karacahisar Kazıları, Eskişehir İli Yüzey Araştırmaları, Kanlıtaş Höyük Kazı ve Araştırmaları, Side’de Yeni Kazılar Işığında Yeni Keşifler konu başlıklı seminer dizisi yer alıyor.

“Anadolu Üniversitesi’nin sorumluluğunda yapılan önemli kazı ve araştırmalar var”

Arkeolojik kazıların yapıldığı yerler hakkında bilgiler aktaran Anadolu Üniversitesi Arkeoloji-Sanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ASTAM) Müdürü Prof. Dr. Erol Altınsapan, yapılacak seminerlerin Türkiye genelinden izlenebileceğini belirtti. Yerleşim yerlerindeki tarihsel arka planlardan da bahseden Prof. Dr. Altınsapan, “Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi’nin sorumluluğunda yapılan önemli kazı ve araştırmalar var. Bu kazılar yapılan programlarla etkinlikler kapsamında ilan edildi. Seminerler sosyal medya kanalları aracılığıyla ve bir moderatör eşliğinde canlı olarak yayınlanacak ve bunun adresleri üniversitemizin etkinlikler sayfasında yer alacak. Bu canlı yayınları ülkemizde herkes izleyebilecek. Bu programlar ağırlıklı olarak şubat ayı içerisinde yapılacak. Her kazı sorumlusu kendi kazısının sürecini seminer tarzında sunacak. Kazılardan; Olympos, Side, Kanlıtaş, Şarhöyük gibi antik yerleşimler İlk Çağlardan başlayıp Bizans, hatta Selçuklu’ya kadar gelen bir yerleşim dokusuna sahip. Frig Vadisi de antik dokuyu yansıtan önemli bir alan olarak öne çıkıyor. Karacahisar Kalesi ise Bizans Döneminde inşa edilmiş ama ağırlıklı olarak Osmanlı’nın Kuruluş Dönemine ait izler barındırmaktadır” şeklinde konuştu.

“Anadolu arkeolojisine katkı sağlıyor”

Kazılardan elde edilen veriler doğrultusunda Arkeoloji ve Sanat Tarihine katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

“Planlamış olduğumuz arkeoloji seminerleri Anadolu Üniversitesi’nden Anadolu Arkeolojisine bir katkı sağlıyor. Buradaki amaç hem arkeolojik çalışmaları yapmak hem de bu alanlarda yer alan mimari, heykeltıraşlık, seramik ve kültürel tüm veriler toplayarak arkeoloji ve sanat tarihine büyük bir katkı sağlamaya çalışıyoruz. Kazı alanlarından edinilen verilerin hepsi bir arada araştırılıp ilgili bilim adamları tarafından yayına hazırlanıyor. Seminerlerde ya da kongrelerde tanıtılıyor. Bu çerçevede Anadolu Üniversitesi de Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırma Merkezi Başkanlığı’nda bu konuda ortak çalışmalar yapıyor. Seminerleri, son yıllarda yapılan kazı çalışmalarının bilim dünyası ve kamuoyuna bir takdimi olarak görebiliriz.”
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