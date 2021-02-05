banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Öğretmenler ne zaman aşı olacak?
Öğretmenler ne zaman aşı olacak?
Ahmet Şık hakkında soruşturma
Ahmet Şık hakkında soruşturma
Hangi cumhurbaşkanı kaç kişiyi affetti?
Hangi cumhurbaşkanı kaç kişiyi affetti?
İşte yerli 'Ironman'
İşte yerli 'Ironman'

Arkadaşlık sanal, tehlike gerçek

Covid-19 nedeniyle çocuklar, artık teknolojiyle eskisinden çok daha içli dışlı. Sokakta göz önünde oyun oynayan çocuklar, artık sanal dünyaya taşındı. Tabii sokak suçluları da onlarla birlikte. Çocuklarımızı sanal dünyadaki tehlikelerden korumanın yolu, “dijital rehberlik” ten geçiyor.

Genel 05.02.2021, 12:34
3
Arkadaşlık sanal, tehlike gerçek

Covid-19 nedeniyle çocuklar, artık teknolojiyle eskisinden çok daha içli dışlı. Sokakta göz önünde oyun oynayan çocuklar, artık sanal dünyaya taşındı. Tabii sokak suçluları da onlarla birlikte. Çocuklarımızı sanal dünyadaki tehlikelerden korumanın yolu, “dijital rehberlik” ten geçiyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 nedeniyle evde geçirilen süre arttı. Beraberinde, her yaştan çocuk ve genç tablet, telefon ve bilgisayarlar aracılığıyla sanal dünyada daha fazla zaman geçirmeye başladı. Birçok anne-babanın şikayet ettiği bu durum, sadece çocukların zamanlarını verimsiz geçirmelerine değil, sanal ortamda ciddi tehditlerle karşı karşıya kalmalarına da neden oluyor.

Girne Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Beyazsaçlı, online eğitim uygulamasını bir yana bıraksak bile çocukların ve gençlerin boş vakitlerinin büyük bir bölümünü internette geçirerek, sanal dünyadaki tehditlere maruz kaldığını hatırlatıyor. Yrd. Doç. Dr. Beyazsaçlı, akla ilk gelen tedbir olan “yasaklama”yı önermiyor: “Önemli olan ebeveynlerin çocuklarını, çocukların da kendilerini bu tehditlerden nasıl koruyabileceğini öğrenmesi.”

Siber suç odaklarına dikkat

Pandemi sürecinde, online eğitim ihtiyacına bağlı olarak iletişim teknolojilerinin kullanımının anaokulu seviyesine kadar indiğini hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Mehmet Beyazsaçlı, ailelerin bu süreçte çok yorulan çocuklarına, internet kullanım özgürlüğü tanıdığını söyledi.

Kontrolsüz ve bilinçsizce internet kullanımının çocuklar ve gençleri siber suçların hedefi haline getirdiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Beyazsaçlı, yabancı kişilerden gelen mesajların bilinçsizce açılmasının, zararlı bilgisayar yazılımlarıyla kamera kullanımına izinsiz erişim sağlanması, oyunlarda ödül teklifi ile çocukların kandırılarak taciz riski altında kalması ve sonrasında ahlaki şantajla psikolojilerinin bozulması gibi sonuçlar doğurabildiğinin altını çizdi.

Oyunların şiddet dozuna dikkat

Beyazsaçlı, ayrıca ciddi oranda şiddet içeren oyunların sayısının arttığını da söyleyerek, bunların çocuklarda öfke ve saldırganlık duygularını şiddete meyilli bir hale getirdiğini ve kendilerine ve başkalarına zarar vermelerine dahi yol açabildiğini vurguladı.

Beyazsaçlı, “Mavi Balina”, “Game of 72” ve “48 Hours Challenge”ın bu grupta yer alan bazı oyunlar olduğunu, ancak ebeveynlerin çocuklarını korumaları gereken oyunlara her geçen gün yenilerinin eklendiğini söyledi.

Sohbet özelliğini kapatın

Masum gibi görünen birçok oyun ise sohbet özellikleri ile tehlike arz ediyor. Suiistimale en açık alan olan oyun içi sohbet grupları konusunda ailelerin daha da dikkatli olması şart. Beyazsaçlı, bu noktada oyun içinde, sohbet ve mesajlaşma özelliklerin özellikle 10 yaş altı çocukların kullanımında devre dışı bırakılması gerektiğini vurgulayarak, "Sanal ortamdaki bu tip güvenlik önlemleri aile tarafından düzenli şekilde takip ve kontrol edilmelidir, çocuk ve gençlerin sanal ortamda tanımadıkları hiçbir insanla sohbet etmemeleri ve herhangi bir kimseden gelen özel mesajları kabul etmemeleri gerekiyor” dedi.

Aile içi empati hayat kurtarır

Aile içinde ilişkilerin gelişmiş bir empati ile kurularak çocuklardaki duygusal bağın güçlendirilmesi gerektiğini hatırlatan Beyazsaçlı, ebeveynlerin çocuklarının psikolojik ihtiyaçlarına karşılık vermemeleri durumunda, çocuklarda duygusal ihmale bağlı yalnızlık, değersizlik, ait olmama ve depresyon gibi problemler oluştuğunu kaydetti. Yrd. Doç. Dr. Beyazsaçlı, bu durumun da çocukları, internet ortamında yeni tanışılan ve dost görünen siber suç odakları için ideal bir hedefe dönüştürebileceğini söylüyor.

Dijital rehberlik şart

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Beyazsaçlı, son zamanlarda literatürde yer bulan “Dijital Rehberlik” kavramının klasik ebeveyn yaklaşımlarından fazlasını gerektirdiğini belirtiyor. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Beyazsaçlı “Sokakta göz önünde oyun oynayan çocuk, teknolojiyle birlikte sanal ortama katılmış ve buna paralel olarak sokak suçluları da sanal ortama taşınmıştır. Teknolojiyle büyüyen çocuklarımız ‘Dijital Yerli’, ebeveynler olarak bizler ‘Dijital Göçmen’ statüsünde tanımlanıyoruz. Dijital göçmenlerin dijital yerlileri kontrol ve koruyabilmeleri için tek şart, kendilerini geliştirerek dijital rehber olma zorunluluğudur” dedi.

Dijital rehberlik için kendinizi geliştirin

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Beyazsaçlı ailelere başlıca şu önerilerde bulundu;

*İnternetteki tehlikeler konusunda çevrenizdeki teknoloji uzmanlarından bilgi alın.

*Kamera, ses cihazı ve bilgisayar hesaplarına izinsiz ulaşımı engelleyen bir anti-virüs programı edinin ve çocuklarınızı internetteki tehlikelere karşı bilgilendirerek internette kalma süresini ve kullanım ortamını düzenleyin.

*Faydalı kullanımı özendirin ve duygusal alanına zarar vermeden sanal ortamını kontrol edin.

*Çocuğunuzla özel sorunların paylaşılabildiği güvenli ve empatiye dayalı ilişkileri koparmayın.

*Çocuğunuzu, cinsel istismara karşı mutlaka bilgilendirin ve kendisini koruma konusunda bilinçlendirin.

*Ani duygusal ve davranışsal değişimlerin kaynağını mutlaka araştırın, gerekirse bir uzmana danışmaktan çekinmeyin.

*Hatalı davranışlarına karşı suçlayıcı davranmak yerine her zaman öğretici ve güven verici davranın.
Yorumlar (0)
15°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 22 45
4. Trabzonspor 22 39
5. Alanyaspor 22 38
6. Hatayspor 22 35
7. Gaziantep FK 22 35
8. Karagümrük 22 34
9. Antalyaspor 22 30
10. Malatyaspor 22 29
11. Göztepe 22 26
12. Kasımpaşa 22 26
13. Rizespor 22 26
14. Sivasspor 22 25
15. Konyaspor 21 24
16. Başakşehir 22 24
17. Kayserispor 22 23
18. Erzurumspor 22 21
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 22 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 21 47
2. M. United 22 44
3. Leicester City 22 42
4. Liverpool 22 40
5. West Ham 22 38
6. Everton 20 36
7. Tottenham 20 33
8. Chelsea 21 33
9. Aston Villa 20 32
10. Arsenal 22 31
11. Leeds United 21 29
12. Southampton 21 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 22 26
15. Brighton 22 24
16. Newcastle 22 22
17. Burnley 21 22
18. Fulham 21 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16