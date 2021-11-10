Arkadaşlarının her 10 Kasım’da yaptığını bu kez onlar yaptı

Her 10 Kasım’da Türkiye’nin en büyük Atatürk heykeli önünde saygı duruşunda bulunan ve geçtiğimiz yıl 97 yaşında hayatını kaybeden Erzade Yalçıntaş’ın arkadaşları, anısına Ata’nın huzurunda saygı duruşunda bulundular.

Artvin’de 22 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelinin yer aldığı Atatepe’ye her 10 Kasım’da Türk bayrağı ile gelen Erzade Yalçıntaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölüm yıl dönümünde saygı duruşunda bulunarak anıyordu. Geçtiğimiz yıl 97 yaşında hayatını kaybeden Yalçıntaş’ın anısına arkadaşları 102 yaşındaki Hacı Ali Keklik, emekli öğretmen Ahmet Nişancı (79) ve Miyaser Şeyhoğlu (79), Ata’nın huzurunda saygı duruşunda bulundu. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yılında soğuk havaya aldırış etmeden arkadaşları Erzade Yalçıntaş’ın başlattığı geleneği sürdüren Hacı Ali Keklik ve beraberindekiler, ilerleyen yaşlarına rağmen ellerine aldıkları Atatürk posterli Türk bayrağıyla Atatürk’e minnet duygularını gösterdiler.

Miyaser Şeyhoğlu, "Hayatımızın en hüzünlü gününü yaşıyoruz. Ruhu şad oldun. Ne mutlu Türk’üm diyene, iyi ki Türkiye’de doğmuşuz, Atamızın izindeyiz" derken, emekli öğretmen Ahmet Nişancı ise, “Atatürk’e sonsuz şükran borçluyuz. Ümit ediyorum ki huzur içinde, sevinç içerisinde o dünyasını yürütmektedir. Atatürk’ün silah arkadaşlarına ve binlerce şehidimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Huzur içinde uyusunlar” diye konuştu.

Öte yandan Türk Kızılay Artvin Şubesi Genç Kızılay ve Artvin Çoruh Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu üyeleri de Türkiye’nin en büyük Atatürk heykeline çıkarak saygı duruşunda bulundular.