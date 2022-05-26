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Arkadaşının yaptığı heimlich manevrası hayatını kurtardı!

Bursa’da restoranda yemek yediği sırada nefes borusuna biber kaçan genci, arkadaşının heimlich manevrası hayata döndürdü.

Genel 26.05.2022, 13:33 26.05.2022, 15:18
Arkadaşının yaptığı heimlich manevrası hayatını kurtardı!

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Erikli Mahallesi’nde meydana geldi. Bir restoranda yemek yiyen 4 arkadaş korku dolu dakikalar yaşadı. Masada bulunan gençlerden biri yemek yediği sırada nefes borusuna biber kaçtı. Nefes alamayan gencin kafası masaya düşünce arkadaşları da ne yapacağını şaşırdı. Kısa süreli paniğin ardından arkadaşlarından biri, heimlich manevrasıyla boğazına kaçan biberi çıkardı. Müdahalenin ardından tekrar nefes almaya başlayan arkadaşları gence sarılarak yüzüne su döktü.

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Gencin durumunun iyi olduğu öğrenilirken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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