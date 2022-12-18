Arjantin’de dünya şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa’yı yenerek dünya şampiyonu olan Arjantin Milli Takımı’nın zaferi, ülkede halk tarafından coşkuyla kutlandı.

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa’yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Arjantin Milli Takımı’nın zaferi, Arjantin halkı tarafından coşkuyla kutlandı. Başkent Buenos Aires’te halk, tarihi Plaza de la Republica Meydanı’na akın etti. Ellerinde Arjantin bayrakları ile marşlar söyledi.