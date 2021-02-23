Ardahan’ın kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünde kortej yürüyüşü

Ardahan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü nedeniyle kentte kortej yürüyüşü düzenlendi. Eksi 6 derece soğukta ellerinde Türk bayrakları ve meşale bulunan vatandaşlar, tarihi Halilefendi Köprüsü önünden Milli Egemenlik Parkı’na kadar yürüdü.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, yürüyüşten önce yaptığı konuşmada, Ardahan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Demir, ’’Bundan bir asır önce 1921 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’da oluşturduğu meclisin büyük baskıları ve düzenli orduya geçişle Ruslara ve o dönem burayı kendilerine yurt edinmiş Gürcüler, Ermeniler ve diğer milletlere Kazım Karabekir Paşa komutasındaki ordularımız Ardahan’ı kurtararak yeniden yurt edinmeyi sağlamışlar. Atalarımız ve dedelerimiz bu coğrafya bizim olsun diye mücadele ederek büyük bedeller ödemişler. Bugün çok şükür Cumhuriyetin sayesinde bayrağımız dalgalanıyor. Özgürce Ardahan’da yaşıyoruz. Ekonomik ve sosyal kalkınmayı artık bizlerin elinde ve aziz hatıraları önünde bu toprakları bize yurt yapan şehitlerimizin ve hayattaki gazilerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Asırlar boyu bu topraklar bizim kalsın diye mücadele eden ecdadımızın aziz hatıralarını yaşatmak için sabahın erken saatlerinden itibaren birçok etkinlik düzenledik. Son olarak da tarihi Kura Köprüsü üzerinde meşaleli yürüyüşümüzü başlattık. Daha nice yüzyılları, nice asırları bu topraklarda bizden sonraki evlatlarımıza devretmek üzere ve kutsal emanetlerine sımsıkı bağlı kalıp sonuna kadar vatan, millet, bayrak uğruna savaşmaya devam edeceğimizi Ardahanlılar olarak bütün dünyaya ilan ediyoruz. 23 Şubat Ardahan’ın esaretten kurtuluşunun yüzüncü yılı tüm Ardahanlılara kutlu olsun.’’ diye konuştu.