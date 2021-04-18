banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kripto para piyasasında Bitcoin çöküşü
Kripto para piyasasında Bitcoin çöküşü
SHOW TV'nin Kılıçdaroğlu haberi sosyal medyayı salladı!
SHOW TV'nin Kılıçdaroğlu haberi sosyal medyayı salladı!
CNR Fuarcılık'ın iflası istendi!
CNR Fuarcılık'ın iflası istendi!
Kripto paralarda sert düşüş!
Kripto paralarda sert düşüş!

Ardahan’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor

Ardahan’da Ramazan ayı denetimleri ve Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan iş yerleri denetlendi.

Genel 18.04.2021, 15:20
1
Ardahan’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor

Ardahan’da Ramazan ayı denetimleri ve Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan iş yerleri denetlendi.

Ardahan Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Pazar günü beraberindeki denetim ekipleriyle birlikte kısıtlamadan muaf işyerlerini denetledi. İşyeri sahiplerine ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için alışverişe çıkan vatandaşlara ’maske-mesafe-temizlik’ kurallarını hatırlatan Vali Yardımcısı Gümrükçü, virüsün yayılım hızını durdurmak için herkesin kurallara uymasının önemine dikkat çekti.

Denetimlerde kentte vatandaşların yasağa büyük oranda uyduğu görüldü.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
12°
parçalı bulutlu