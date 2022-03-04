Ardahan’da okullar tatil edildi

Ardahan’da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süre ile tatil edildi.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan’ın tüm ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi. Posof ilçesi sakinleri de mart ayında yağan yoğun kar ile büyük bir sürpriz yaşadı. Kar yağışının ardından ilçe genelinde enerji kesintileri yaşanırken, kapalı olan köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri seferber oldu.