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Ardahan’da mevsimin ilk karı yağdı

Ardahan’a mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü.

Genel 06.10.2021, 01:34
Ardahan’da mevsimin ilk karı yağdı

Ardahan’a mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü.

Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü Ardahan’da mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve soğuk hava yerini kara bıraktı. Gece başlayan kar yağışı etrafı beyaza bürürken, vatandaşlar ise özlenen kar manzaralarıyla karşılaştı.

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