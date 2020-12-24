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Ardahan’da kurt sürüsü karayoluna indi
Ardahan’da karla mücadele ekipleri karayoluna inen kurt sürüsünü görüntüledi.
Genel 24.12.2020, 15:49
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Ardahan’da karla mücadele ekipleri karayoluna inen kurt sürüsünü görüntüledi.
Kar ve tipinin etkili olduğu Ardahan’da aç kalan kurt sürüsü karayoluna indi. Deniz seviyesinden 2 bin 550 metre yükseklikteki Ilgar Dağı Geçidi’nde karla mücadele çalışması yapan Karayolları ekipleri, yola inen 5 kurdu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Karla kaplı arazide yiyecek bulmakta güçlük çekip aç kalan kurtlar, araç sesinden ürkmedikleri gözlendi.Bir süre cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kurt sürüsü daha sonra açık arazide ilerlemeye devam etti.
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