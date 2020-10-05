Ardahan’a mevsimin ilk karı yağdı
SONBAHARIN KENDİNİ İYİDEN İYİYE HİSSETTİRDİĞİ SON GÜNLERDE MEVSİMİN İLK KARI DA YÜKSEK KESİMLERE DÜŞMEYE BAŞLADI. POSOF İLÇESİNİN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASINDA YAYLALAR BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI.
Sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği son günlerde mevsimin ilk karı da yüksek kesimlere düşmeye başladı. Posof ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.
Türkiye’de hava sıcaklıklarının düşüşüyle birlikte Ardahan’ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Yetkililer buzlanma uyarısı yaptı. Ardahan’da gün içinde etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava, öğlen saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kentteki yüksek noktalarda kar yağışı etkisini gösterirken, Ardahan’ın Posof ilçesi arasındaki 2550 rakımlı Ulgar dağı geçidinde kar yağışı ile birlikte ulaşımda da aksamalar meydana geldi.
Kar yağışıyla birlikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yetkililer ilerleyen saatlerde oluşabilecek buzlanmaya karşı uyardı.
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